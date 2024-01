Queste ricerche scientifiche nel 2024 saranno rivoluzionarie

Il 2024 si preannuncia come un anno di straordinarie scoperte in ogni campo della scienza. In primis nello spazio, poiché quest'anno potrebbe segnare il ritorno dell'umanità sulla Luna per la prima volta in 50 anni.

In particolare, la missione Artemis II della NASA è prevista per la fine del 2024 e porterà un equipaggio di quattro persone, tra cui la prima donna e la prima persona di colore in una missione lunare. Inoltre, dovremmo assistere al lancio della missione satellitare PACE della NASA, che raccoglierà dati per aiutare gli scienziati a misurare la salute degli oceani della Terra.

Il debutto del razzo pesante Ariane 6 dell'ESA è previsto per metà 2024, mentre in ottobre la Clipper Europa della NASA inizierà il suo viaggio verso una delle lune ghiacciate di Giove per indagare sulla possibilità di vita. Prima di questo, la sonda JUICE dell'ESA effettuerà il suo primo flyby lunare-terrestre ad agosto.

L'8 aprile un'eclissi solare totale attraverserà Messico, Canada e Stati Uniti, l'ultima negli Stati Uniti contigui fino al 2044. Quest'anno segna anche la metà dell'orbita di 76 anni della cometa di Halley, che raggiungerà il punto più lontano dalla Terra prima di iniziare il suo viaggio di ritorno. Nel campo della salute e della medicina, si attendono i risultati della fase 3 dei trial del farmaco antidiabetico tirzepatide (Mounjaro) verso la fine del 2024.

Si prevedono anche progressi nella terapia CRISPR dopo l'approvazione nel Regno Unito nel novembre 2023 per il trattamento dell'anemia falciforme e della beta-talassemia. Inoltre, la medicina dei trapianti potrebbe raggiungere nuove vette, con la possibilità che la biotech company eGenesis fornisca organi di maiali geneticamente modificati per i trapianti umani.

Nel campo tecnologico, ci si aspettano robot più avanzati in grado di eseguire micro-operazioni all'interno del corpo, edifici che reagiscono alle condizioni meteorologiche in cambiamento e celle solari migliorate. Alcuni di questi potrebbero essere realizzati con stampanti 4D, che utilizzano materiali intelligenti per creare oggetti in grado di cambiare forma.