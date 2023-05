La Ricetta Elettronica diventa definitiva: arriva su smartphone e via mail

La Ricetta Elettronica diventa definitiva. Lo strumento, che si è rivelato fondamentale durante la pandemia di Coronavirus per i medici ed i pazienti che necessitavano di prescrizioni a distanza, è ora strutturale dopo il Consiglio dei Ministri di ieri.

Ci sono delle eccezioni però: per i malati cronici infatti la ricetta avrà durata di un anno, e permetterà di fare scorta dei medicinali necessari alla copertura di 30 giorni di terapia, ovviamente sulla base delle comunicazioni arrivate dai medici curanti.

“Abbiamo reso strutturale la ricetta elettronica, sia quella rossa che quella bianca, molto apprezzata da cittadini e medici. Abbiamo ritenuto che fosse giusto porre fine alla sperimentazione e alle proroghe per semplificare il lavoro dei medici di famiglia e la vita dei cittadini che non dovranno recarsi negli studi medici ma potranno ricevere la ricetta tramite mail o altri canali sul proprio cellulare” ha affermato il Ministro della Salute, Schillaci.

La precedente norma, introdotta dal Governo Conte II, era in scadenza a fine 2022 ma le proteste di medici e farmacisti avevano spinto il Governo Meloni a prorogare la ricetta elettronica per un altro anno. Con il provvedimento incluso nel dl Semplificazioni però la ricetta elettronica diventa strutturale e definitiva e “i pazienti o chi si prende cura di loro in caso di non autosufficienza, hanno il doppio vantaggio di non dover andare ripetutamente dal medico per avere la ricetta e in farmacia per ritirare i farmaci”.