La ricetta medica elettronica è salva: arriva la proroga fino alla fine del 2023

Pericolo scampato: non ci sarà l’addio alla ricetta medica elettronica, come ipotizzato da molti visto che la norma era in scadenza il 31 Dicembre 2022. Durante il Consiglio dei Ministri di oggi 21 Dicembre 2022, è arrivata la proroga di un anno al sistema d’invio delle prescrizioni.

Nel CDM, presieduto dal vicepremier Matteo Salvini e riguardante il decreto legge milleproroghe, è stata approvata una norma che prorogherà fino alla fine del 2023 la possibilità per i medici di famiglia di inviare le ricette via SMS o email. Il sistema era stato introdotto in occasione della pandemia di Covid19, con l’obiettivo di decongestionare gli studi medici ed evitare assembramenti. Tuttavia, la ricetta medica elettronica è diventata una risorsa per i pazienti, soprattutto per coloro che seguono le stesse terapie da tempo e non necessitano di visite di persona per ogni prescrizione.

Con la ricetta dematerializzata è possibile comunicare al farmacista sotto il Numero di Ricetta Elettronica (NRE) da 15 cifre o il codice a barre allegato per ritirare i farmaci.

Le associazioni di categoria sicuramente accoglieranno favorevolmente questa proroga, ma hanno anche chiesto interventi strutturali affinchè la ricetta medica elettronica diventi effettiva senza la necessità di ulteriori decreti legge da parte del Governo e del Ministero.