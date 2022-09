Riceve per errore 250mila Dollari da Google: l'incredibile storia di un ricercatore

Ha dell’incredibile la storia che ha come protagonista Sam Curry, un ingegnere di sicurezza che lavora per Yuga Labs, il quale svariati giorni fa ha twittato sul proprio account di aver ricevuto per errore da Google un bonifico da 249.999 Dollari.

Nel tweet, condito dallo screenshot che trovate in calce, si vede un movimento in entrata da parte di Google Lc Edi Payments da 249.999,99 Dollari. Fin qui nulla di strano, se non che Curry non abbia fatto nulla per meritarsi tale premio. A rendere il tutto ancora più particolare ci pensa un altro dettaglio: da parte di Google non si è fatto vivo nessuno per chiedergli di restituire la somma.

Insomma, la vicenda ha tutti i contorni dell’incredibile: da una parte troviamo un’azienda che ha evidentemente sbagliato un movimento, dall’altra un ricercatore che cerca quasi disperatamente su Twitter di mettersi in contatto con Google per fare lumi. "Sono passate poco più di 3 settimane da quando Google mi ha inviato casualmente $ 249.999 e ancora non ho ricevuto risposte al mio ticket di supporto“, ha scritto Curry. "C'è un modo per mettersi in contatto con Google?”.

La risposta di Google è arrivata alla CNN, dopo che la vicenda è diventata virale: “Il nostro team ha recentemente effettuato un pagamento sbagliato a causa di un errore umano”, ha detto un portavoce al quotidiano via e-mail. “Apprezziamo che ci sia stato comunicato rapidamente dal partner interessato e stiamo lavorando per correggerlo”.

Curry, però, continua ad affermare che il pagamento è ancora sul suo conto.