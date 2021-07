Quanto riceverò di rimborso per il cashback 2021? Ecco come verificare l'importo

Si è ufficialmente conclusa la fase di ricalcolo del cashback semestrale 2021, e da qualche giorno è possibile verificare e conoscere l'importo del rimborso che si riceverà nelle prossime settimane, ma come fare per accedere a tale informazione?

Ancora una volta, centrale in questa fase è l'applicazione Io. Per verificare l'importo del cashback basta semplicemente aprire il client della pubblica amministrazione, effettuare il login con le credenziali SPID o con la Carta d'Identità Elettronica, spostarsi nella sezione "Portafoglio" e quindi visualizzare l'importo a fianco di "01 Gennaio - 30 Giugno 2021".

La spunta mostra che si è eleggibili per il rimborso: ricordiamo che, come previsto dal decreto attuativo del Cashback e Supercashback, per ottenere il rimborso è necessario accumulare almeno 50 transazioni. Cliccando sull'importo comunque si verrà reindirizzati ad una pagina contenente il numero di transazioni, la propria posizione nella classifica generale del Super Cashback (se siete tra i primi 100mila utenti riceverete 1500 Euro), con relativo messaggio.

L'app Io provvederà ad inviare un messaggio di conferma nel momento in cui sarà effettuato il bonifico sull'IBAN indicato.

Ricordiamo che da qualche giorno è anche possibile presentare il reclamo per le transazioni non conteggiate nel cashback, attraverso il portale dedicato presente sul sito web della Consap.