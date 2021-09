Ricevete messaggi WhatsApp poco gradevoli? Presto potrete segnalarli singolarmente

Gli sviluppatori di WhatsApp continuano a lavorare su una vasta gamma di novità, grandi e non, per il servizio di messaggistica. Assieme all’editor per le icone delle chat di gruppo, in questo periodo l’attenzione è posta in particolare sul sistema di segnalazione e moderazione dei messaggi.

Gli attenti colleghi di WABetaInfo si sono accorti nell’ultima beta 2.21.20.1 per Android della presenza di una feature che permette di segnalare singoli messaggi specifici a WhatsApp: mentre l’attuale sistema prevede la segnalazione del messaggio d’interesse e dei quattro precedenti per fornire il contesto giusto prima di procedere con il ban di un utente, prossimamente ciò dovrebbe cambiare permettendo di segnalare un singolo messaggio da qualsiasi chat, individuale o di gruppo che sia.

Come potete vedere dal doppio screenshot in calce alla notizia, selezionando il messaggio incriminato, premendo sui tre puntini in alto a destra e poi sulla voce “Segnala”, WhatsApp mostrerà al centro della schermata una finestra pop-up in cui si avvisa l’utente dell’invio del messaggio segnalato ai moderatori della piattaforma di casa Facebook, permettendo poi di bloccare il contatto.

Essendo ancora una fase preliminare di test accessibile solo tramite la beta di WhatsApp numero 2.21.20.1, non è noto quando la feature giungerà sulla versione stabile della piattaforma. Di conseguenza, non ci resta che attendere qualche settimana per vedere questo frutto maturare.

Intanto si lavora anche sulla visualizzazione in-app dei numeri di negozi e servizi locali, con l’intento di facilitare il contatto di piccole realtà vicine.