Richard Branson tra poche ore nello Spazio: al via il turismo spaziale, la diretta

Alla fine, salvo clamorosi dietrofront, Jeff Bezos è stato superato. Infatti, un altro imprenditore sta per fare la storia, dando il via al turismo spaziale. Ci riferiamo chiaramente a Richard Branson, fondatore del Virgin Group, che tra poche ore andrà di persona nello Spazio. Ovviamente, non mancherà una diretta streaming.

Quest'ultima partirà dalle ore 15:00 italiane dell'11 luglio 2021 e verrà trasmessa tramite i principali canali social di Virgin Galactic, ovvero Facebook, Twitter e YouTube. Insomma, al momento in cui scriviamo mancano poche ore allo storico volo. Quest'ultimo rappresenta, tra l'altro, uno dei test finali in vista del lancio del business legato al turismo spaziale di Virgin Galactic, previsto per il 2022.

Per la missione Unity 22, dunque, Richard Branson ha deciso di "mettersi in gioco" in prima persona, salendo a bordo a fianco di due piloti e tre dipendenti di Virgin Galactic e diventando dunque parte attiva del test. Probabilmente la scelta di Branson è atta anche a dimostrare alle persone quanta fiducia ripone nel suo progetto, nonché ad arrivare prima di Jeff Bezos (a proposito: Blue Origin ha recentemente pubblicato dei tweet secondo molti "riferiti" a Virgin Galactic).

In ogni caso, sembra che per l'occasione ci saranno alcune sorprese. Ad esempio, stando anche a quanto riportato da Rolling Stone e The Verge, il noto cantautore statunitense Khalid potrebbe presentare un nuovo singolo in seguito al volo di Branson.

Per il resto, ricordiamo che Jeff Bezos andrà nello Spazio il 20 luglio 2021, quindi tra non molti giorni ci sarà un altro volo di questo tipo.