Si può richiedere la Certificazione Verde Covid senza SPID o CIE?

Continuiamo a parlare della Certificazione Verde Covid-19 dell'UE. Nell'approfondimento della giornata odierna ci soffermiamo su un aspetto importante: la possibilità di richiederla senza SPID o Carta d'Identità Elettronica.

Nella documentazione ufficiale pubblicata direttamente sul sito web del Green Pass, viene osservato che anche coloro che non sono provvisti di SPID o CIE possono ottenere e richiedere il Green Pass.

Una volta ricevuto l'AUTHCODE via SMS ed email al numero indicato al momento della vaccinazione o del test molecolare/antigenico, infatti, basta semplicemente collegarsi sull'app Immuni o sul sito web dgc.gov.it e seguire la procedura per scaricare il QR Code. Qui, sarà richiesto solo il codice in questione assieme al numero e la data di scadenza della vostra tessera sanitaria.

Se non siete iscritti al Sistema Sanitario Nazionale e non avete la Tessera Sanitaria, è possibile inserire nell'apposito campo, insieme all'AUTHCODE, il numero del documento di identità registrato per il test o per il certificato di guarigione.

Resta comunque disponibile l'opzione dei medici di famiglia: ci si può infatti rivolgere al proprio medico di base per effettuare la richiesta del Green Pass.

Ad oggi, però, il metodo più semplice per ottenere la Certificazione è l'app Io della pubblica amministrazione: in questo caso però è necessario disporre delle credenziali SPID o della CIE.