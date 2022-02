Il riciclaggio di denaro tramite NFT è in crescita: l'avvertimento degli esperti

Il mercato degli NFT o Non Fungible Token è in crescita in queste settimane; anzi, sembrerebbe proprio che il trend degli NFT sia destinato a non cessare per il tutto il 2022. Con l’interesse sempre maggiore per tale business, però, crescono anche attività criminali come il riciclaggio di denaro attraverso i token.

L’analisi effettuata e condivisa da Chainalysis, pubblicata proprio oggi mercoledì 2 febbraio 2022, indica a una piccola ma crescente porzione di attività sui mercati NFT attribuibile al riciclaggio di denaro. Questa conclusione è stata raggiunta principalmente analizzando gli indirizzi crypto interessati, noti già agli esperti per essere associati a numerose truffe e operazioni legate a malware.

Inizialmente l’importo ammontava a 1,4 milioni di Dollari, mentre ora sembra essere aumentato superando quota 5 milioni con tendenza sempre di crescita. Una delle pratiche più popolari è il wash trading, la vendita di NFT inviando denaro a sé stessi da un portafoglio di criptovalute secondario in loro controllo. Chainalysis ha notato, nello specifico, qualche migliaio di casi simili dove un terzo indirizzo comune aveva inviato fondi sia all'acquirente che al venditore.

Uno dei soggetti più prolifici avrebbe effettuato ben 830 vendite di questo tipo, mentre il profitto totale registrato a oggi con il riciclaggio di denaro tramite NFT sarebbe pari a circa 8,9 milioni di Dollari.

Come spiegato dai ricercatori, “Tutta questa attività rappresenta una goccia nel mare rispetto agli 8,6 miliardi di dollari di riciclaggio di denaro basato su criptovalute che abbiamo monitorato in tutto il 2021. Tuttavia, rappresentano un grande rischio per creare fiducia negli NFT e dovrebbero essere monitorati più da vicino da autorità di regolamentazione e forze dell'ordine”.

C’è invece chi cerca di trarre profitto dagli NFT, come Coachella con i nuovissimi abbonamenti a vita al festival.