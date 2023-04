Riciclare la plastica? Semplice con questi funghi che la mangiano

Quasi un terzo dei rifiuti di plastica del mondo è costituito da polipropilene, una plastica utilizzata per produrre tappi di bottiglia che può impiegare centinaia di anni per degradarsi. Ma ora, due ceppi di funghi riescono a "mangiarla" in soli 140 giorni.

Nello specifico parliamo di due funghi, Aspergillus terreus ed Engyodontium album,che a differenza del fungo che ha infettato un uomo, hanno letteralmente mangiato la plastica in alcuni esperimenti in laboratorio. Il team di scienziati australiani dietro lo studio guidato dalla dott.ssa Amira Farzana Samat, ha descritto il proprio lavoro come un "importante trampolino di lancio" nella progettazione di metodi biologici per smaltire i rifiuti di plastica.

A livello chimico di base, la plastica è un insieme di atomi di carbonio con diverse catene laterali che conferiscono a ciascun tipo diverse proprietà specifiche. Riciclare la plastica, in teoria, dovrebbe essere facile separando le subunità, ma non è così.

Esistono infatti diversi tipi di plastica che nel momento in cui vengono mescolati insieme e con altri materiali come rifiuti, diventano praticamente impossibili da separare e riciclare. Ecco perché la maggior parte viene poi incenerita o gettata in discarica.

Sebbene i ricercatori non sappiano ancora esattamente come i funghi abbiano digerito la plastica, l'idea è che degradino materiali come la plastica in molecole più semplici che possono quindi assorbire o espellere. Tutto ciò potrebbe ovviamente tornare utile nella lotta alle varie isole di spazzatura che, come abbiamo visto, oramai stanno divenendo dei veri e propri ecosistemi.

Il metodo richiede una fase di pretrattamento con luce UV, calore o un reagente chimico, al fine di indebolire il materiale favorendo l’attacco dei funghi. Il team non ha però ancora ottimizzato le condizioni sperimentali per lavorare su scala industriale con la messa in commercio di tale sistema.