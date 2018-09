Ricomincia la Serie A, e si riaccende Sky 4K: Inter - Parma in Super HD

Si riaccendono i riflettori sulla Serie A, dopo la sosta per le Nazionali, e Sky riaccende anche Sky 4K. L'emittente satellitare ha da poco annunciato nel corso del TG andato in onda su Sky Sport24 che la partita della giornata ad essere trasmessa in Super HD sarà quella che vedrà l'Inter sfidare il Parma.

L'appuntamento quindi per i tifosi nerazzurri è alle ore 15:00 di Sabato 15 Settembre, per la diretta in 4K dallo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Per l'Inter si tratta di un debutto assoluto su Sky 4K, il canale accessibile attraverso il tasto verde del telecomando di Sky Q e che supporta anche l'HDR.

La speranza è che la pay tv di Murdoch si sia finalmente messa alle spalle i problemi con il 4K che avevano accompagnato Juventus - Lazio. Molti utenti avevano lamentato colori poco vivaci o imprecisi rispetto alle trasmissioni offerte da Sky Sports UK con la Premier League.

Ricordiamo che il 4K HDR di Sky non è compatibile con tutti i televisori, ma solo con quelli presenti nella lista che trovate a questo indirizzo.

Fronte DAZN, la piattaforma di Perform trasmetterà Frosinone - Sampdoria di sabato 15 alle ore 20:30, Roma - Chievo Verona di domenica alle 12:30 e Genoa - Bologna sempre di domenica ma alle 15:00.