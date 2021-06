Ricomparsa shock: fa il suo ritorno un roditore che si credeva estinto

I ricercatori hanno confrontato i campioni di DNA di 8 roditori australiani estinti, oltre a 42 loro parenti in vita, per osservare il declino delle specie autoctone con l'arrivo degli europei in Australia. Lo studio ha mostrato come il topo di Gould, ormai estinto, era indistinguibile dallo Shark Bay, ancora presente sulle coste del continente.

Secondo l'autrice della ricerca, la dott.ssa Emily Roycroft, dell'Australian National University (ANU), il risultato è però ambiguo. "La resurrezione di questa specie porta buone notizie riguardo al tasso vertiginosamente alto di estinzione dei roditori nativi, che costituisce il 41% della scomparsa dei mammiferi australiani dal 1788" ha affermato la dottoressa.

"Infatti è straordinario che il Gould sia ancora in giro, ma la sua scomparsa dalla terraferma evidenzia quanto velocemente questa specie sia passata dall'essere distribuita in gran parte dell'Australia, a sopravvivere invece solo sulle isole al largo del continente occidentale. Un crollo enorme per questa popolazione".

Lo studio ha esaminato anche altre 7 specie autoctone ormai estinte, e tutte avevano una diversità genetica relativamente elevata immediatamente prima dell'estinzione, suggerendo che erano presenti in popolazioni molto grandi e diffuse proprio prima dell'arrivo degli europei.

Questo dimostra quindi che la diversità genetica non fornisce un'assicurazione garantita contro l'estinzione. La scomparsa di queste specie è infatti avvenuta molto rapidamente, probabilmente anche a causa dell'introduzione, da parte degli europei, di gatti selvatici, volpi ed altre specie invasive. Senza contare il disboscamento dei terreni e l'introduzione di nuove malattie che hanno sicuramente decimato le specie autoctone.

Questo bizzarro roditore non è la prima specie "richiamata" dall'estinzione in Australia. In una precedente notizia infatti vi avevano parlato anche del ritrovamento dell'uovo di Emù nano.