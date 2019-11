Riconoscere i sentimenti dei cani non è un'abilità innata ma acquisita con l'esperienza

Uno studio ha messo sotto i riflettori come il riconoscimento delle espressioni facciali di un cane non sia un’abilità innata ma una capacità che un essere umano acquisisce con l’età e con l’esperienza nel vivere con un cane in casa.

Il cane, in particolare, per sua indole, preferisce vivere in gruppi e, cosa fondamentale quando si creano dei branchi, è riuscire a comunicare con gli altri membri. Da questo punto di vista non deve sorprendere il fatto che i cani sono estremamente espressivi e, forse, una parte di questa loro espressività è dovuta al fatto che, con l’uomo, ha nel corso della storia instaurato un’unione particolare. La vicinanza con l’uomo ha, forse, fatto sì che i cani si evolvessero in modo tale da comunicare, agli esseri umani, le loro emozioni ed i sentimenti in maniera più efficace.

Uno studio dell’Istituto Max Planck ha, però, voluto indagare se la capacità degli esseri umani di capire i sentimenti dei cani osservandone il volto fosse una abilità acquisita o imparata condividendo la loro vita con i quadrupedi. L’esperimento è stato condotto con 89 adulti e 77 ragazzini ai quali venivano fatte vedere foto di cani, scimmie, altri esseri umani in determinate situazioni di felicità, paura, tristezza o rabbia. Gli adulti ed i bambini sono stati raggruppati in sottogruppi a seconda della loro indole verso i cani e se hanno condiviso parte della vita con questi animali domestici. Osservando le foto, i partecipanti allo studio dovevano individuare il contesto nel quale è stata scattata la foto (per esempio durante un gioco, una passeggiata, ecc…) e dovevano dare ad ogni emozione un punteggio che era un po’ l’intensità con cui quel sentimento si manifestava nella foto.

I risultati del test hanno fatto supporre agli scienziati che le emozioni venivano riconosciute in maniera migliore dagli adulti e, tra di loro, i proprietari di cani erano quelli che meglio interpretavano le espressioni del viso dei cani. Ma anche le persone che non sono mai state proprietarie di cani ma che erano comunque ben disposte versi questi animali, ottenevano dei risultati positivi dal test. Questo si traduce col fatto che non serve un’esperienza diretta.

Dallo studio è emerso anche che la rabbia e la felicità è stata riconosciuta da praticamente tutti i partecipanti segno che, forse, questo è un indizio a favore del fatto che cani ed esseri umani si siano evoluti insieme in maniera tale da poter riconoscere gli stati d’animo l’uno dell’altro.