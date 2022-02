Riconoscimento facciale globale: scopriamo l'inquietante progetto nel nostro video

Quante volte al giorno sblocchiamo lo smartphone semplicemente guardando la fotocamera? Le tecnologie di riconoscimento facciale trovano sempre più utilizzi in tutto il mondo, sollevando al contempo entusiasmo e preoccupazione. Scopriamo il controverso progetto di Clearview AI.

Tra i progetti più curiosi degli ultimi mesi, sicuramente ha destato interesse il nuovo sistema britannico per l’accesso da parte degli studenti alle mense tramite il riconoscimento del volto. Più criticata, invece, la scelta di Tencent di sfruttare questa tecnologia per limitare le ore di gioco dei minori al PC e arginare il problema della dipendenza dai videogiochi dei più giovani.

Fuori dal dibattito, invece, troviamo Clearview AI, società di IT statunitense specializzata proprio nei software di riconoscimento facciale. Nel corso di una call con gli investitori, l’azienda avrebbe manifestato la sua volontà di dar vita a un progetto per la creazione di un database mondiale da oltre 100 miliardi di fotografie, andando, di fatto, a identificare quasi ogni essere umano sul pianeta, come vi abbiamo già raccontato nelle scorse settimane in merito proprio al progetto di database globale di Clearview AI. L’obiettivo sembra raggiungibile in appena un anno e dal 2020 l’archivio sarebbe già arrivato a 10 miliardi di immagini, con una crescita di circa un miliardo al mese.

Clearview AI ha ammesso agli investitori che sarà necessario uno sforzo economico di circa 50 milioni di dollari per poter perseguire questo impressionante obiettivo. Le fonti dell’azienda sono principalmente i social network, quelli che usiamo tutti i giorni per condividere i nostri ricordi e pensieri. Tra questi, Facebook, Instagram, Twitter, ma anche YouTube e tante altre piattaforme che, in larga parte, hanno già fatto richiesta a Clearview AI di non utilizzare più questa pratica di harvesting dai propri portali. L’azienda, al contrario, sostiene di non aver violato alcuna legge nel suo operato.

Attualmente, Clearview AI è impegnata anche in diverse battaglie in tribunale, proprio in merito all’acquisizione di immagini senza consenso dei soggetti raffigurati. Tanti gli interrogativi circa il possibile impiego dell’enorme database che Clearview intende costruire. Finora sappiamo che la società ha collaborato con le forze dell’ordine di molti paesi e con alcune agenzie governative, ma è chiaro che un obiettivo tanto ambizioso potrebbe aprire a scenari inaspettati, controversi e non, come il monitoraggio dei lavoratori nella cosiddetta gig economy, come affermato dalla stessa azienda, oppure la ricerca di persone scomparse.