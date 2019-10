Il riconoscimento facciale del Pixel 4 funziona anche con gli occhi chiusi

Sono passati pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi Pixel 4 di Google, che come noto non include alcun tipo di sensore delle impronte digitali ma solo un modulo per il riconoscimento facciale. A quanto pare però il funzionamento non sarebbe impeccabile.

Alcuni esperti di sicurezza sostengono che per sbloccare un Pixel 4 l'utente non deve fare altro che tenerlo di fronte al volto. Il sistema studiato da Google infatti rileva le caratteristiche del volto, come la distanza degli occhi e simili, ed una volta che ha capito che quello che ha di fronte è il proprietario dello smartphone, effettua lo sblocco e consente di accedere al dispositivo.

Secondo la BBC però il riconoscimento facciale espone i dispositivi a potenziali problemi di sicurezza in quanto funzionerebbe anche quando gli occhi dell'utente sono chiusi. Le impostazioni di default infatti consentono di sbloccare lo smartphone senza rilevare se il proprietario lo sta osservando, come avviene ad esempio per il Face ID di Apple.

I rappresentanti di Google, interpellati sulla questione hanno affermato che "il Face Unlock del Pixel 4 soddisfa i requisiti di sicurezza biometrici", ma il ricercatore di sicurezza Graham Culey alla BBC ha osservato che "se qualcuno riesce a sbloccare lo smartphone mentre si dorme, i problemi di sicurezza potrebbero essere gravi" in quanto i dati personali potrebbero finire tra le mani di qualche persona non autorizzata, che potrebbe anche effettuare pagamenti o acquisti.

Big G a quanto pare sarebbe a conoscenza del problema, ed in una pagina di supporto si legge che "lo smartphone può anche essere sbloccato da qualcun altro se è rivolto verso la faccia, anche se gli occhi sono chiusi" ecco perchè incoraggia gli utenti a tenere lo smartphone in un luogo sicuro "come la tasca anteriore o la borsetta" per ridurre la probabilità di questi eventi.