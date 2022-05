Vi ricordata della porta su Marte? La sua grandezza vi farà ricredere

Ha fatto molto discutere la scoperta di una "porta" su Marte. Cioè, almeno, la scoperta di quella che sembra una porta. Nonostante ci siano state molte speculazioni su questo presunto ingresso frontale perfettamente realizzato, molti non hanno capito la reale grandezza di questa entrata... che vi farà riconsiderare tutte le vostre idee a riguardo.

La NASA ha infatti fornito ulteriori informazioni sulla rivelazione e sarete sicuramente stupiti dal sapere che l'apertura è grande "solo" 30 centimetri e larga 40 centimetri. Ad aver localizzato il pertugio in questione è stato il rover Curiosity utilizzando la sua Mastcam, che analizza il Pianeta Rosso da ben 10 anni.

Ovviamente la struttura non ha nulla di artificiale e si tratta semplicemente di una caratteristica morfologica del paesaggio marziano (che può essere trovata anche sul nostro pianeta). Come sempre in calce alla notizia potrete osservare un'immagine della presunta porta, analizzata agli occhi robotici del sempre attivo rover Curiosity, che vi mostrano la reale grandezza.

Cliccando qui, invece, potrete osservare un panorama marziano mozzafiato creato unendo insieme 113 immagini dall'obiettivo sinistro della Mastcam. L'immagine finale, ovvero quella che state vedendo, viene elaborata per approssimare il colore e la luminosità della scena come sembrerebbe all'occhio umano in normali condizioni diurne sulla Terra.