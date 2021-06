Vi ricordate l'abbassamento luminoso di Betelgeuse? Abbiamo una spiegazione adesso!

Vi ricordate che alla fine del 2019 la luminosità della grande stella supergigante rossa Betelgeuse si è abbassata in modo inspiegabile? Addirittura secondo alcuni astronomi il corpo celeste era pronto a diventare una supernova, ma così non è stato. Adesso, un nuovo studio sembra aver trovato la "risposta definitiva".

Gli esperti, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature, riportano di aver utilizzato il Very Large Telescope (VLT) dell'European Southern Observatory per osservare Betelgeuse nel dicembre 2019 (quando la stella stava iniziando ad abbassare la sua luminosità). Successivamente hanno poi continuato a catturare immagini a gennaio, marzo e aprile del 2020.

L'oscuramento, secondo quanto affermato nel documento, è stato in realtà il risultato di un velo di polvere che ha oscurato la stella dalla Terra. A causare questo abbassamento è stato l'astro stesso; la superficie stellare di Betelgeuse, infatti, è scesa di temperatura, causando l'eruzione nello spazio di una grande bolla di gas.

"Quando una parte della superficie si è raffreddata poco dopo", spiega l' ESO, "quella diminuzione della temperatura è stata sufficiente perché il gas si condensasse in polvere solida". Si tratta di una spiegazione che è già stata data in passato per giustificare l'abbassamento luminoso di Betelgeuse, ma adesso sembra essere arrivata al conferma ufficiale.