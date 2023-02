Ricordate l'ameba letale mangia-cervello? È stata trovata una possibile cura

Sembra un film horror, ma non lo è. Un letale agente patogeno è infatti in agguato negli stagni d'acqua dolce, nei laghi e nei fiumi del mondo: la Naegleria fowleri, conosciuta anche come ameba "mangia-cervello", a causa della meningoencefalite amebica primaria (PAM) che causa alle vittime. Un nuovo studio ha forse trovato il modo di proteggerci.

La trasmissione di questo patogeno avviene quando viene ingerito o inalato, di solito durante il nuoto o altre attività acquatiche ricreative. L'ameba poi, una volta nell'organismo, può migrare lungo il nervo olfattivo e nutrirsi lentamente del cervello umano, causando un'infezione che purtroppo è quasi sempre fatale.

Pur essendo una malattia piuttosto rara (la più grande epidemia storica di PAM in Europa, con 16 vittime accertate, è avvenuta nella Repubblica Ceca in una piscina coperta), gli esperti avvertono che potremmo incontrare l'ameba sempre più frequentemente a causa del riscaldamento globale.

Anche noi, in un precedente articolo del novembre 2022, vi avevamo parlato delle notizie che si stavano diffondendo sugli strani casi di amebe mangia-cervello che si stavano verificando negli USA, con oltre 157 casi ed il 97% di mortalità.

Per questo motivo, la scoperta di un nuovo farmaco da parte della Biocev, una società biotecnologica ceca, con la collaborazione dell'Università Carolina di Praga, è stata accolta con enorme interesse scientifico, soprattutto grazie agli ottimi risultati ottenuti durante i primi test di laboratorio.

Lo studio, pubblicato sulle pagine di Antimicrobial Agents and Chemotherapy, riporta che il trattamento sperimentale sui topi infetti da Naegleria fowleri ha prolungato significativamente la sopravvivenza, mostrando un tasso di guarigione del 28% senza recidiva e senza evidenza di tossicità correlata al farmaco.

I dottori Werner e Stursa, i chimici che hanno iniziato ad ottimizzare la molecola terapeutica, hanno affermato: "Abbiamo progettato derivati ​​molecolari, guidati dal meccanismo d'azione stabilito dai biologi, con la capacità di oltrepassare la barriera emato-encefalica in modo più efficiente. Potremmo essere a pochi passi dalla scoperta del primo efficiente intervento terapeutico per questa orribile malattia”.

Rimanendo in tema, già uno studio datato dicembre 2020, riportava il pericolo dell'ameba mangia-cervelli che si stava espandendo in varie zone degli Stati Uniti.