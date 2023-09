Vi ricordate i cani robot di Sony? Ora potete darli in adozione agli ospedali pediatrici

Sono passati cinque anni da quando Sony ha lanciato il robot ERS-1000 Aibo. Il piccolo automa ha conquistato molti utenti per via della sua particolare forma canina, ma ora sono sempre più numerose le segnalazioni di Aibo arrivati alla fine del ciclo vitale. Per questo motivo, Sony ha pensato a un vero e proprio programma di adozione per i robot Aibo più anziani.

L'iniziativa, riportata da The Verge, è stata presentata pochi giorni fa da Sony Japan, con il nome di Aibo Foster Parent Program. Si tratta di un programma pensato per tutti gli utenti che possiedono un vecchio robot-cane della linea Aibo che ha iniziato a dare qualche piccolo problema o che semplicemente non viene più utilizzato. In particolare, il target del programma sono gli utenti che hanno disdetto il piano Aibo Cloud necessario per il funzionamento del device.

Stando ad un comunicato stampa di Sony Japan, l'azienda testerà e riparerà tutti gli Aibo ERS-1000 donati dagli utenti che non li utilizzano più, per poi fornirli a ospedali pediatrici, case di cura per anziani e altre organizzazioni mediche e no-profit i cui utenti potrebbero trarre beneficio dal supporto emotivo di un robot come i cagnolini della serie Aibo.

Inoltre, Sony ha spiegato che dovrà richiedere dei piccoli pagamenti ai "canili robot" a cui affiderà i suoi Aibo per il mantenimento del progetto. Tuttavia, l'azienda sembra essere intenzionata a coprire buona parte delle spese ed ha aperto alle donazioni da parte di tutti gli utenti interessati a contribuire alla causa con piccole somme di denaro.

L'elemento più interessante della notizia, però, è che Aibo non è stato pensato come "supporto emotivo" per le persone: si trattava invece di una sorta di webcam ambulante per il controllo della casa, dotata tuttavia di alcuni sensori pensati per mimare i comportamenti dei cani. Per esempio, il robot riesce a riconoscere i volti e ad "affezionarsi" alle persone, ma anche a rispondere a dei semplici comandi vocali e alle carezze. Per questo, dunque, i vecchi cani-robot Sony potrebbero fare la differenza per bambini e anziani negli ospedali e nelle case di riposo.