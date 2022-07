Ricordate il cimitero delle rane con 8.000 ossa? Ecco come sono morte!

Uno studio pubblicato su Papers in Palaeontology sembrerebbe mettere fine al mistero del cosiddetto "cimitero delle rane" rinvenute insieme nel sito archeologico di Bar Hill.

Più di 8.000 diverse ossa di anfibio risalenti a ben 2.000 anni fa sono state scoperte e ritrovate tutte insieme in una fossa all'interno del sito archeologico di Bar Hill a Cambridge. Si tratta di una scoperta avvenuta neanche un mese fa (qui trovate la tempestiva news) e che ha destato molta curiosità e scalpore poiché, tutti si sono chiesti cosa avesse provocato tutte quelle morti comuni nello stesso, identico posto.

Sono state tante le ipotesi fatte, alcuni pensano vi sia stato un incidente di massa, altri ipotizzano la presenza di una malattia o di un clima troppo freddo che avrebbe condotto a tale tragedia. Ad oggi, un'interpretazione molto curiosa ma non per questo assurda, che forse, potrebbe mettere fine ai tanti dubbi, è quella proposta da Daniel Falk dell'università di Cork in Irlanda.

Lo studio in questione è giunto alla conclusione, valutando tutte le varie ipotesi ed analizzando i resti ritrovato, procedendo quindi per esclusione. Secondo i ricercatori, l'unica spiegazione possibile è data dal sesso. In molte specie di rane durante la fase di accoppiamento, il maschio tenderebbe a far stare la femmina sott'acqua. Purtroppo spesso questa, va incontro ad annegamento e gli stessi maschi rischierebbero di rimanere vittime dell'insano gesto compiuto.

Tuttavia, molti si chiedono a che pro questi animali avrebbero dovuto uccidere le femmine. In realtà, a quanto pare, ancora non si è arrivati ad una spiegazione in termini funzionali di tali comportamenti attuali ancora oggi, e non ci resta quindi che attendere nuovi sviluppi su questa insolita e sconvolgente scoperta.

Inoltre sembrerebbe non esserci pace per questi piccoli animaletti. Nonostante sia per motivi decisamente diversi, anche ai giorni nostri ne stanno morendo tantissime.