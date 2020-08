Vi ricordate del crudele calabrone assassino? In USA è stato catturato un esemplare

Dopo essersi diffuso in altri luoghi e dopo mesi di caccia, i ricercatori negli Stati Uniti sono finalmente riusciti a mettere le mani su un esemplare di "calabrone assassino", una specie invasiva che è stata recentemente avvistata in Nord America e in Canada.

La cattura è avvenuta non senza fatica: dopo aver installato oltre 1.300 trappole nello stato, gli scienziati sono stati finalmente ricompensati con una cattura il 14 luglio scorso. L'individuo morto è stato riportato in laboratorio e gli scienziati sono riusciti a verificare i loro sospetti: si tratta, infatti, del calabrone gigante asiatico (Vespa mandarinia).

"Questo è incoraggiante perché significa che sappiamo che le trappole funzionano", afferma Sven Spichiger, un entomologo dirigente del Washington State Department of Agriculture (WSDA). "Ma significa anche che abbiamo del lavoro da fare." Gli esperti non sanno ancora se hanno catturato un operaio o una regina. Questa confusione sarà chiarita una volta sezionato il calabrone.

Gli scienziati hanno un nuovo obiettivo: distruggere il nido da cui proviene questo individuo entro settembre, periodo in cui la colonia inizierà a creare nuove regine e droni riproduttivi. Non è chiaro come questi insetti siano arrivati ​​in Nord America, ma la situazione è emersa per la prima volta dopo la scoperta di un nido di calabroni giganti nella Columbia Britannica, in Canada. Da allora le autorità hanno ricevuto altri cinque avvistamenti confermati.

I calabroni giganti asiatici sono una specie invasiva che potrebbero creare enormi problemi alle specie autoctone, in particolare alle popolazioni locali di api da miele. Armati con le loro mandibole, le Vespe mandarinie sono voraci predatori di api da miele e sono noti per decimare interi alveari con estrema crudeltà. "Alcuni calabroni possono distruggere un alveare nel giro di poche ore", afferma infine il WSDA "in cui uccidono le api decapitandole".