Ricordate Flubber? Questo materiale lo imita sfidando la fisica

La tecnologia e la chimica vanno a braccetto quanto si tratta di nuovi materiali rivoluzionari creati in laboratorio. L'Università di Tsinghua a Pechino, ha dato la luce a un gel di nuova concezione capace di allungarsi all'inverosimile proprio come faceva il protagonista del film con il compianto Robin Williams.

Il gel iperelastico in questione è capace di allungarsi fino a 15 volte della sua misura originale senza perdere la propria forma iniziale. Questo materiale, che sembra uscito direttamente dalle pagine di un romanzo di fantascienza, promette di aprire nuovi orizzonti nel settore della robotica, in particolare per la creazione di robot morbidi e bracci robotici ad alta precisione.

I gel idrofili sono costituiti da lunghe catene polimeriche interconnesse da molecole d'acqua e sono noti per la loro capacità di estensione. Tuttavia, il loro punto debole risiede nella difficoltà di ritornare alla forma originaria una volta distesi eccessivamente. Qui entra in gioco la ricerca di Lili Chen e del suo team.

Attraverso l'inserimento di catene simili a collane di perle, composte da sfere polimeriche avvolte tra loro e collegate da catene di atomi di carbonio, hanno creato un materiale che non solo si estende in modo notevole ma è anche in grado di ritornare alla sua forma iniziale con estrema facilità.

Per realizzare queste catene, il team ha disidratato un gel idrofilo, favorendo l'attrazione tra le catene polimeriche che normalmente sarebbero state più legate alle molecole d'acqua. Questo processo ha dato vita a un materiale che può essere esteso da 30 centimetri fino a quasi 5 metri, o che può vedere un disco largo 2 centimetri aumentare la sua area fino a 100 volte, per poi ritornare alle dimensioni originali in pochi secondi.

La chimica ha fatto passi da gigante, c'è da dirlo. Tuttavia, bisogna anche riconoscere che la tecnologia e in particolare l'intelligenza artificiale ha permesso la nascita di nuovi materiali.

