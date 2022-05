Vi ricordate la foresta di Endor in Star Wars? È stata completamente disboscata

Se siete fan di Star Wars vi ricorderete della Battaglia di Endor, la parte focale del film "Il ritorno dello Jedi". Questo era il luogo in cui vivevano i simpaticissimi Ewok ed era caratterizzato da sequoie enormi e la presenza di una natura incontaminata. Il pianeta Endor potrebbe non esistere, ma la foresta sì... fino a qualche tempo fa.

Questo luogo, infatti, non esiste più a causa della devastazione ambientale. Endor, o per meglio dire la foresta della contea di Del Norte, era destinata alla distruzione ben prima che i registi esprimessero interesse a girare lì. Prima del ritorno dello Jedi, la compagnia Miller-Rellim Redwood Company - che possedeva il terreno - ha dato alla troupe cinematografica il permesso di girare il film.

L'unica parte che esiste ancora, secondo quanto ha affermato Nate Adams, vicedirettore della Humboldt-Del Norte Film Commission, è "il boschetto in cui è stata girata la scena dell'inseguimento con gli speeder". La distruzione delle foreste è un problema che gli esseri umani devono limitare, soprattutto nei luoghi che forniscono al nostro pianeta molti alberi per la raccolta della CO2.

Il governo degli Stati Uniti elenca le sequoie come in via di estinzione e in declino. Questo non è un problema solo degli USA, ma del mondo interno: 15 miliardi di alberi sono stati abbattuti a livello globale nel 2015, per farvi un esempio, e la situazione è rimasta pressoché invariata da questo periodo. Proprio per questo motivo la foresta pluviale amazzonica si sta trasformando in una savana.