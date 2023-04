Vi ricordate della prima immagine di un buco nero? Ora è più bella grazie all'IA

Come ben saprete l'intelligenza artificiale ha conquistato il mondo del web e ovunque si parla dell'abilità (e pericolosità) di questi software. Adesso l'IA sembra aver aiutato gli scienziati a rendere ancora più bella la prima immagine di un buco nero ottenuta nell'aprile 2019 dove il protagonista era Messier 87.

La prima opera del 2019, nonostante fosse un vero e proprio traguardo per l'umanità, era leggermente sfocata. Adesso, tuttavia, grazie all'utilizzo di un software di apprendimento automatico sono state corrette alcune sbavature. Nell'opera recente - che potrete vedere in calce alla notizia - è possibile osservare al meglio la regione centrale scura dell'oggetto e l'anello luminoso creato dal gas caldo.

Gli scienziati ci tengono a sottolineare che l'intelligenza artificiale non è stata utilizzata per colmare le lacune. Piuttosto sono stati utilizzati i dati originali della collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) e sono stati analizzati attraverso il software per ottimizzare la piena risoluzione del telescopio globale.

"Con la nostra nuova tecnica di apprendimento automatico, PRIMO [il nome del programma], siamo stati in grado di ottenere la massima risoluzione dell'array attuale", afferma in una dichiarazione l'autrice principale Lia Medeiros, un membro originale della collaborazione EHT. Alla fine l'IA ha generato una rappresentazione molto più nitida, e ancora molto accurata, delle osservazioni del telescopio, ed è riuscita anche a stimare alcuni dei dati mancanti dall'immagine originale.

Dopo questo risultato con M87*, il prossimo potrebbe essere Sagittarius A*.