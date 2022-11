Vi ricordate di LightSail 2? La missione è appena terminata

Vi ricordate di quando vi abbiamo parlato della missione della vela solare LightSail 2? Sembra essere passata un'eternità, ma adesso dopo quasi 3,5 anni in orbita (tre volte più a lungo di quanto inizialmente stabilito) è rientrata nell'atmosfera terrestre giovedì mattina del 17 novembre, bruciando.

Dopo aver completato 18.000 orbite e aver viaggiato per circa 8 milioni di chilometri intorno al nostro pianeta, la vela non ha comunicato più nulla al team della missione, il che li ha portati a concludere che il velivolo delle dimensioni di una scatola da scarpe avesse finalmente concluso la sua lunga e duratura impresa.

"LightSail 2 è sparito dopo più di tre anni nel cielo", ha dichiarato in un comunicato stampa il famoso scienziato Bill Nye, CEO di The Planetary Society, la società che ha dato il via all'impresa. "La missione è stata finanziata da decine di migliaia di membri della Planetary Society, che vogliono far progredire la tecnologia spaziale."

LightSail 2 ha dimostrato in questi tre anni che la navigazione solare è un metodo di propulsione efficace e praticabile per piccoli veicoli spaziali. Nonostante la sua dipartita, gli scienziati hanno tantissimi dati da esaminare. Così, il team dietro la missione sta continuando ad analizzare i dati raccolti dal velivolo, che è rimasto operativo fino ai suoi ultimi istanti.

Vista l'impresa, vi condividiamo dei bellissimi scatti effettuati dall'orbita del nostro pianeta fatti proprio dal veicolo spaziale.