Vi ricordate del misterioso oggetto interstellare 'Oumuamua? Ora sappiamo cos'è

La prima visita rilevata di un oggetto interstellare - ovvero proveniente da fuori il nostro Sistema Solare - sta facendo ancora discutere gli scienziati. Il "turista" nel 2017 è stato 'Oumuamua, scoperto tramite l'osservatorio astronomico Pan-STARRS alle Hawaii. Il suo aspetto era strano, tanto da aprire diversi dibattiti sulla sua origine.

Bene, secondo un paio di articoli pubblicati sul Journal of Geophysical Research: Planets, due astrofisici dell'Arizona State University, Steven Desch e Alan Jackson, hanno hanno stabilito che 'Oumuamua è probabilmente un pezzo di un corpo celeste simile a Plutone, ma proveniente da un altro sistema solare.

La forma dell'oggetto era strana, simile a un sigaro, più appiattito di qualsiasi altro oggetto noto del nostro quartiere galattico. In termini di velocità, il corpo celeste è entrato nel Sistema Solare a una velocità leggermente inferiore a quella prevista, indicando che non aveva viaggiato nello spazio interstellare per più di un miliardo di anni circa.

Le "stranezze" non sono finite: mentre la cometa acquisiva una leggera spinta lontana dal Sole, la spinta era più forte di quanto si potesse spiegare. Infine, non è stata rilevata alcuna fuoriuscita di gas rilevabile, che di solito è rappresentata visibilmente dalla coda di una cometa. Da queste informazioni, potrete capire la stranezza dell'oggetto e il motivo di tutta la curiosità che gli esperti gli hanno riposto.

Desch e Jackson hanno trovato un ghiaccio in particolare che ha fornito una corrispondenza esatta a tutte le caratteristiche dell'oggetto contemporaneamente: l'azoto solido. Quest'ultimo può essere visto sulla superficie di Plutone, ed è possibile che un oggetto simile a una cometa possa essere fatto dello stesso materiale.

"È stato probabilmente scaraventato giù dalla superficie da un impatto circa mezzo miliardo di anni fa e buttato fuori dal suo sistema genitore", afferma Jackson. "L'essere fatto di azoto congelato spiega anche la forma insolita di 'Oumuamua. Man mano che gli strati esterni di ghiaccio di azoto evaporavano, la forma del corpo sarebbe diventata progressivamente più appiattita".

C'è voluto del tempo, ma gli scienziati hanno trovato una spiegazione plausibile (e soprattutto naturale) sull'origine della cometa.