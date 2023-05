Ricordate il motore di ricerca dell'ex dirigente pubblicità Google? È stato chiuso

Il business dei motori di ricerca è piuttosto "spietato". Si tratta d'altronde di un settore in cui grandi player come Google e Microsoft si stanno dando battaglia, che attualmente si trova tra l'altro al centro di una rivoluzione chiamata intelligenza artificiale. Ecco allora che arriva la chiusura di Neeva.

Questo nome potrebbe non dire molto ad alcuni di voi, ma coloro che sono soliti seguire il settore Tech si ricorderanno che si tratta del motore di ricerca lanciato da un ex dirigente Google. La figura dietro all'ormai abbandonato progetto era infatti quella di Sridhar Ramaswamy, che in passato aveva guidato la divisione pubblicitaria di Google, cosa che aveva dato un po' di "risalto" al tutto.

Tuttavia, non sono passati poi così tanti mesi dall'ottobre 2022, ovvero da quando Ramaswamy e soci avevano portato il motore di ricerca in Europa (in inglese). A maggio 2023, invece, come riportato anche da The Verge, Neeva ha annunciato la chiusura del servizio. Di mezzo c'è anche l'IA, visto che in un post pubblicato sul blog ufficiale di Neeva si legge: "Nell'ultimo anno, abbiamo visto la chiara e urgente necessità di utilizzare gli LLM in modo efficace, economico, sicuro e responsabile.

Molte delle tecniche di cui siamo stati pionieri [...] sono gli elementi che le aziende vogliono davvero e di cui hanno bisogno oggi. Stiamo esplorando attivamente come possiamo applicare la nostra esperienza [...] e forniremo aggiornamenti sul futuro del nostro lavoro e del nostro team nelle prossime settimane". In parole povere, l'azienda si concentrerà sull'intelligenza artificiale nel prossimo futuro, abbandonando però il progetto del motore di ricerca consumer.

"Credevamo sinceramente che ci fosse spazio per un modello di ricerca che mettesse al primo posto gli interessi degli utenti e non degli inserzionisti: un'esperienza privata e senza annunci. Costruire motori di ricerca è difficile. È ancora più difficile farlo con un piccolo team di 50 persone che si scontra con organizzazioni radicate con risorse infinite", si legge inoltre nel succitato post. In quest'ultimo, tra l'altro, Ramaswamy afferma che Neeva era stato "il primo motore di ricerca a fornire risposte IA con citazioni e in tempo reale alla maggior parte delle domande all'inizio del 2023".

Tra le motivazioni individuate dall'ex dirigente Google relativamente a ciò che non ha consentito a Neeva di "spiccare" c'è la difficoltà nell'acquisire utenti, considerando anche che Ramaswamy ha fatto riferimento a una situazione in cui un buon numero di persone non avrebbe compreso la differenza tra browser e motore di ricerca. Oltre a questo, una delle problematiche riscontrate è stata quella relativa ai "grattacapi" legati alla modifica delle impostazioni di ricerca predefinite.

"Questi venti contrari, combinati con il diverso contesto economico, hanno chiarito che non esiste più un percorso verso la creazione di un business sostenibile. Di conseguenza, nelle prossime settimane, chiuderemo neeva.com e il nostro prodotto di ricerca consumer, spostandoci su una nuova area di interesse", chiarisce il post. Per il resto, secondo quanto riportato da The Information, la startup potrebbe venire acquisita da Snowflake.