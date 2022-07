Vi ricordate dell'oggetto a forma di spaghetto su Marte? È scomparso

Le immagini del rover Perseverance hanno recentemente mostrato una sorta di matassa di fili ingarbugliata su Marte. Tuttavia l'oggetto fotografato dal veicolo spaziale della NASA è recentemente e improvvisamente "scomparso".

Quattro giorni dopo essere stato immortalato, infatti, il protagonista della foto del 12 luglio, scattata dalla Right Hazard Avoidance Camera (Hazcam) del rover, non è stato più visto. Ovviamente - manco a dirlo - l'oggetto è di origine terrestre e molto probabilmente fa parte del paracadute che ha portato il veicolo spaziale sul pianeta rosso.

"Abbiamo discusso da dove possa provenire, ma si è ipotizzato che sia un pezzo di corda del paracadute o del sistema di atterraggio che abbassa il rover a terra", ha affermato un portavoce della missione presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA. "Per adesso non abbiamo la conferma che sia l'uno o l'altro."

Dopo queste dichiarazioni, un portavoce ha avvisato che il pezzo di "spago" possa essere stato portato via dal vento marziano. Questa non è la prima volta che si trova qualcosa del genere sulla superfice del pianeta rosso: la NASA ha infatti recentemente trovato un pezzo di una coperta termica che pensano possa provenire dalla fase di discesa del veicolo spaziale.



Chissà cos'altro troveremo in futuro esplorando le aride lande di Marte.