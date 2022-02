Vi ricordate del razzo che sta per schiantarsi sulla Luna? Non sappiamo di chi sia

Qualche tempo fa vi avevamo riportato la notizia di un presunto razzo SpaceX che stava per schiantarsi sulla Luna. Successivamente è arrivato il colpo di scena: il razzo in realtà non era della compagnia di Elon Musk, ma apparteneva alla Cina. Recentemente il paese ha confermato di non c'entrare nulla con questo schianto.

Gli esperti, infatti, avevano affermato che il pezzo di spazzatura spaziale probabilmente proveniva dal programma di esplorazione lunare di Pechino. Si riteneva che il razzo in rotta di collisione con il satellite fosse un booster del Chang'e 5-T1, lanciato nel 2014 come parte del programma di esplorazione lunare dell'agenzia spaziale cinese.

Tuttavia, il ministero degli Esteri cinese ha respinto le "accuse" all'inizio di questa settimana, affermando che il pezzo di razzo in questione fosse già "entrato in sicurezza nell'atmosfera terrestre ed è stato completamente incenerito". "Pechino sostiene coscienziosamente la sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio", ha affermato il portavoce Wang Wenbin in una conferenza stampa.

Insomma, il 4 marzo il razzo dovrebbe schiantarsi contro la parte più lontana della Luna e non sappiamo di chi sia la responsabilità di questo gesto. Così come vi avevano riportato anche nella nostra notizia, non era sicuro che il razzo appartenesse alla Cina, in quanto c'era una piccola percentuale di incertezza nei risultati.