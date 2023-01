Vi ricordate del rospo gigante trovato in Australia? Potrebbero essercene di più grandi

La scorsa settimana ha fatto scalpore la notizia di un rospo gigante - sei volte più grande della media - trovato in Australia da parte di alcuni funzionari di un parco nazionale. Soprannominato "rospozilla", la creatura potrebbe essere il più grande rospo delle canne mai registrato... ma questo è solo l'inizio molto probabilmente.

Come tutti gli altri animali "a sangue freddo", i rospi delle canne non hanno un limite alle loro dimensioni corporee, come fanno i mammiferi e gli uccelli, e possono continuare a crescere per tutta la vita. Quindi se il loro ambiente lo permette, queste creature potrebbe diventare anche più grandi di quella scoperta recentemente.

L'anno scorso i ricercatori hanno capito che i rospi nelle aree urbane hanno ghiandole parotidi (tossine) più piccole rispetto a quelle nelle aree rurali perché quelli selvatici hanno più nemici. In natura, un modo semplice per avere ghiandole tossiche più grandi è ingrandire l'intero animale. Poiché molti animali nativi hanno capito come nutrirsi di queste creature "aliene", la situazione si complica.

Quando vengono attaccati, questi anfibi possono pompare bufotossina letale, un veleno molto potente (mentre uova, i girini e sono completamente velenosi). Nelle savane sudamericane dove si sono evoluti, i rospi delle canne hanno molti predatori, che possono consumarli nonostante il veleno, mentre in Australia no. Come detto, quindi, alcune specie sensibili alla tossina hanno escogitato modi per sconfiggerla e il rospo potrebbe rispondere di conseguenza - a causa della seleziona naturale - diventando più grande.

Il record recentemente scoperto molto probabilmente sarà battuto in futuro.