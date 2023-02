Vi ricordate della sfera di ferro trovata su una spiaggia? Ora sappiamo cos'è

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato di una particolare sfera di ferro trovata su una spiaggia in Giappone arrivata ad Hamamatsu, nella prefettura di Shizuoka, nella costa sabbiosa di Enshu. Adesso sappiamo finalmente cos'è, dopo che le varie rilevazioni ai raggi X non avevano scoperto nulla di pericoloso all'interno del nucleo.

"È solo una normale boa", ha dichiarato in un'intervista al Japan Times Uwe Send, un oceanografo della Scripps Institution of Oceanography dell'Università della California, a San Diego. Send ha aggiunto che tali boe sono abbastanza comuni e possono essere viste un po' ovunque. Gli oceanografi, infatti, ne usano di diverse per molti tipi di ricerca.

Ci sono stati diversi casi simili di boe di ricerca che si sono spiaggiate in diverse coste del mondo, come quelle a Santa Barbara, in California e persino a Miami, continua Send durante la sua intervista con il giornale. Tuttavia, i "palloni di ferro" arrivati negli USA avevano dipinto sopra dei numeri di telefono che indicavano per iscritto la loro origine.

Nel caso della boa di Hamamatsu, il suo esterno era troppo arrugginito e non aveva segni visibili che rendessero difficile determinarne le origini, secondo quanto ha dichiarato al Japan Times Hiroyuki Yagi, funzionario dell'ufficio di gestione del fiume e della costa della prefettura di Shizuoka. Inoltre, poiché la boa non aveva conchiglie o alghe, probabilmente non ha viaggiato da molto lontano, ma progettato per ancorare una nave.