Ricordate la Sindrome dell'avana? C'è un'importante novità da sapere

Inizialmente associata a un gruppo di diplomatici in Cuba, la Sindrome dell'Avana ha sintomi tanto peculiari quanto sconcertanti che sfidano ogni spiegazione logica. Comparsa per la prima volta a Cuba e poi ri-segnalata a Vienna, ha continuato a manifestarsi generando preoccupazione. Ma finalmente ci sono novità.

Di fronte a una tale diffusione, i ricercatori del National Institutes of Health hanno intrapreso due studi paralleli, coinvolgendo 86 tra dipendenti governativi e loro familiari che hanno riportato sintomi associati a questa sindrome. L'obiettivo era chiaro: confrontare questi individui con un gruppo di controllo sano per identificare eventuali differenze cliniche che potessero spiegare i sintomi riportati.

Contrariamente alle aspettative, i risultati degli studi hanno mostrato una sostanziale mancanza di discrepanze mediche tra i partecipanti affetti dalla Sindrome dell'Avana e i volontari sani. Questo esito suggerisce che, nonostante la vivida realtà dei sintomi per chi ne soffre, questi non possono essere facilmente spiegati con le anomalie fisiche o neurologiche comunemente riconosciute dalla medicina attuale. In sostanza non ci sono conseguenze nel cervello delle persone colpite.

Ciò nonostante, è emerso che una significativa porzione dei soggetti affetti da questa sindrome riportava sintomi psicologici come affaticamento cronico, stress post-traumatico e depressione, a volte accompagnati da disturbi neurologici funzionali come vertigini e instabilità. Questi disturbi, benché non riconducibili a cause neurologiche specifiche, potrebbero essere il risultato di elevati livelli di ansia e stress, situazioni che incidono profondamente sul benessere fisico e mentale degli individui.

Gli autori degli studi, pur riconoscendo l'assenza di marcatori clinici distintivi, non escludono la possibilità che gli individui colpiti possano aver sperimentato eventi avversi capaci di influenzare il benessere cerebrale in modi non ancora compresi o rilevabili attraverso le metodiche diagnostiche attuali.

Oppure, siamo di fronte a semplice una delle tante conseguenze dello stress.

Su OPPO Enco Buds2, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, in-ear è uno dei più venduti di oggi.