Vi ricordate gli skate 'da dita'? La chiavetta USB di AMD vi farà impazzire

Se cercavate uno skateboard prodotto da Lenovo e brandizzato AMD siete nel posto giusto. Detto così potrebbe suonarvi strano, eppure è la realtà: questa nuova chiavetta è fatta per gli amanti del popolare gioco "da dita" degli anni '90.

Lenovo, infatti, ha presentato la sua versione high-tech della fingerboard, con cui potrete giocare liberamente e molto altro. Sotto la tavola, infatti, questo brillante accessorio targato Lenovo-AMD nasconde una porta USB-A e una porta USB-C: a seconda del dispositivo a cui intendete collegarvi, questo skateboard in miniatura si trasformerà in una chiavetta USB, il cui form factor dovrebbe agevolare l'inserimento minimizzando anche l'ingombro laterale, ad esempio, sui PC.

Guardando alle specifiche tecniche, ci troviamo davanti a una chiavetta USB 3.2 Gen1 con velocità fino a 400 MB/s e una capienza massima di 128GB. Nulla da far gridare al miracolo, sia chiaro, ma è altrettanto vero che non è esattamente questo l'obiettivo di Lenovo in questo caso, un po' come fece tempo addietro Seagate con i suoi SSD di Star Wars, che combinavano l'estetica di una spada laser all'utilità del dissipatore per un risultato a suo modo unico.

Non è chiaro se questo gioiellino approderà mai dalle nostre parti, ma sul mercato cinese il suo costo non sarà affatto proibitivo, partendo da circa 20 euro, al cambio. Trovate a questo link l'inserzione sullo shop cinese di Lenovo.