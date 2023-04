Vi ricordate della società spaziale di Richard Branson? È fallita

Virgin Orbit è una società di lancio dei satelliti creata dall'imprenditore britannico Richard Branson - sì, l'uomo che come Jeff Bezos è andato nello 'spazio' con la sua compagnia Virgin Galactic - e ha annunciato di aver presentato istanza di fallimento.

"Sebbene abbiamo compiuto grandi sforzi per conquistare la nostra posizione finanziaria e garantire finanziamenti aggiuntivi, alla fine dobbiamo fare ciò che è meglio per l'azienda", ha affermato il CEO Dan Hart nel comunicato stampa. "In questa fase, riteniamo che [il fallimento] rappresenti il ​​miglior percorso per identificare e finalizzare una vendita efficiente e che massimizzi il valore."

Il fallimento è stato causato da una serie di errori di progettazione. A gennaio, Virgin Orbit ha condotto la missione "Start Me Up" per testare il loro veicolo chiamato "Cosmic Girli", un Boeing 747 dotato della capacità di trasportare un razzo LauncherOne. Dopo essere decollato dallo Spaceport Cornwall nel sud-ovest dell'Inghilterra, Cosmic Girl ha rilasciato LauncherOne.

Il razzo ha quindi raggiunto lo spazio e si è separato con successo... per poi sperimentare un'anomalia; LauncherOne ha raggiunto un'altitudine di 180 chilometri ed è poi ricaduto sulla Terra insieme al suo carico utile. La colpa di tutto? Un filtro difettoso dal valore di circa 100 dollari. Così il mese scorso, Virgin Orbit ha sospeso le sue operazioni e licenziato la maggior parte del personale mentre cercava di assicurarsi un investitore per salvarla dai suoi problemi finanziari.