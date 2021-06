Vi ricordate le spietate 'Nozze Rosse' di GoT? É una storia vera, ecco i dettagli

Tutti i fan della serie e dei libri di George R. R. Martin si ricorderanno delle famigerate "Nozze Rosse", un momento che ha sicuramente cambiato l'andamento della trama e ci ha fatto conoscere la vera brutalità di Games of Thrones. Tuttavia la fantasia in questo caso non è molto lontana dalla realtà, poiché l'evento in questione è esistito davvero.

Il clan Douglas era la famiglia più importante della pianura scozzese durante il tardo Medioevo ed era considerata per le famiglie rivali una vera e propria minaccia a causa della loro influenza sulla corona. Con il tempo il loro potere crebbe ancora di più, fino a quando l'interno clan venne percepito come una minaccia alla sicurezza nazionale.

La sera del 24 novembre 1440 i maggiori esponenti del clan Douglas, ovvero William Douglas (VI conte di Douglas) e suo fratello minore David, vennero invitati a cena dal Re Giacomo II di Scozia. Il sovrano organizzò - insieme ad altri clan della regione - una trappola per attentare alla vita dei potenti fratelli, nell'evento che è stato soprannominato la "Black Dinner" (la "Cena Nera").

Secondo i racconti dell'epoca, mentre mangiavano davanti a William e al suo seguito fu posta una testa di toro nero che simboleggiava la morte. I due fratelli furono trascinati fuori dal Castello di Edimburgo e sottoposti a un finto processo con accuse inventate, sostenendo di aver protestato contro il re e di essere stati nominati traditori della corona. Subito dopo vennero decapitati.

La notizia scatenò una guerra civile a più riprese tra la corona e il clan Douglas... ma questa è un'altra storia. Una cosa è però certa: molto spesso - se non sempre - la realtà supera la fantasia. In fin dei conti l'uomo è capace di tutto... anche delle azioni più riprovevoli. A proposito del Trono di Spade, lo sapete che un modello matematico predice la morte dei personaggi?