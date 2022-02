Vi ricordate della Tesla lanciata nello spazio da Elon Musk? Ecco che fine ha fatto

Quattro anni fa Elon Musk decise di testare il nuovo arrivato di SpaceX, il razzo Falcon Heavy, lanciando nello spazio una Tesla Roadster con alla guida un manichino chiamato "Starman". Sicuramente una grande trovata pubblicitaria che fece parlare molto di sé. Il clamore è passato, ma dove si trovano adesso la Tesla e Starman?

Una cosa è certa: sono entrambi ancora interi. Secondo il sito web (sì, esiste un sito web), la macchina si trova attualmente a 377.381.556 km dalla Terra e si allontana da noi a una velocità di 5.568 km/h. Tuttavia, nel complesso, l'auto ha percorso 3,2 miliardi di km durante tutti questi anni attorno al Sole.

Durante il suo avvicinamento a Marte, Starman e la Tesla sono passati a 8 milioni di chilometri dal Pianeta Rosso, circa 20 volte la distanza tra la Terra e la Luna. In uno studio del 2018, gli scienziati dell'Università di Toronto hanno scoperto che esiste una probabilità del 6% che il veicolo entri in collisione con la Terra, mentre con Venere il 2,5%.

Il rischio di collisione con la Terra entro i prossimi 15 milioni di anni, invece, è di circa il 22%. È paradossale come un oggetto costruito dall'uomo possa esistere - presumibilmente in ottime condizioni - anche milioni di anni dalla possibile scomparsa dell'essere umano. Certo, magari i nostri "successori", vedendo arrivare una macchina verso di loro, rimarranno sorpresi della bizzarra specie umana che, prima di essersi autodistrutta (molto probabilmente a causa del cambiamento climatico) lanciava macchine nello spazio per pubblicizzarsi.