Ricordate la testa di pietra allungata in 'Una Notte al Museo'? Ecco di cosa si tratta!

Avete presente la grande pietra che mastica gomme in “Una Notte al Museo”? Oppure quelle riproduzioni in scala di grossi volti allungati nei mercatini? Ecco, quelle sono repliche delle monumentali sculture antropomorfe in pietra dell’Isola di Pasqua, meglio nota come Rapa Nui. I moai sono la forma d’arte polinesiana più conosciuta.

Dei 1.000 moai presenti sull’isola, molti sono realizzati in tufo, cioè una cenere vulcanica condensata di colore marrone giallastro proveniente dal vulcano Rano Raraku; altri, invece sono stati creati dal magma basaltico solidificato.

Molti indossavano grandi "cappelli" cilindrici (pukau). La molte erano collocate su piattaforme di pietra rialzate (ahu), spesso disposte in lunghe file. La maggior parte dei moai sono stati trovati sulle tre coste principali di Rapa Nui a forma di tricorno con le spalle al mare, come se formassero una guardia protettiva intorno all'isola. Si pensa che siano stati creati tra il 1250 e il 1500.

I moai esercitano una presenza potente, con tratti distintivi che tipicamente includono sopracciglia e orbite profonde, naso equino prominente, narici svasate, lobi delle orecchie allungati, mascella forte e labbra chiaramente delineate. Potrebbero aver rappresentato gli antenati degli isolani. Si pensa che la loro scultura facesse parte di un'attività comunitaria rituale strutturata, profondamente radicata nella vita culturale degli abitanti di Rapa Nui. Uno dei moai più famosi, ora conservato al British Museum, si chiama Hoa Hakananai'a, che si traduce come "amico silenzioso o nascosto".

Intorno al 1600 il fragile ecosistema di Rapa Nui crollò, con diffuse carestie e smottamenti alluvionali, forse a causa dei mutamenti nelle abitudini di nidificazione degli uccelli migratori di cui si nutrivano gli isolani e del disboscamento a seguito della diffusa costruzione dei notevoli catamarani oceanici per i quali i polinesiani sono famosi.

Il crollo sembra aver comportato un cambiamento nell'uso rituale di alcuni moai, in favore di un culto della fertilità, nel tentativo di riconquistare il favore degli dèi. Sul retro del moai sono state create incisioni riccamente dipinte, raffiguranti figure metà uccelli e metà umane con becchi prominenti e quelle che potrebbero essere rappresentazioni astratte dei genitali femminili, komari.

Il primo incontro occidentale con Rapa Nui avvenne il giorno di Pasqua del 1722, con l'arrivo dell'esploratore olandese Jacob Roggeveen. Ben presto quasi tutti i moai esistenti su Rapa Nui furono rovesciati; nel 1868 nessuno rimase in piedi. Un progetto di conservazione, iniziato negli anni '50, da allora ha restaurato molti moai in tutta l'isola.