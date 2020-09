Vi ricordate dei 'topi super-muscolosi' portati nello spazio? Stanno benissimo

Nel 2019 un team ha inviato alla Stazione Spaziale 40 giovani topi. Alcuni di questi, tuttavia, erano stati modificati geneticamente per rimuovere una proteina chiamata miostatina che limita la crescita muscolare. La conseguenza? I roditori con la proteina rimossa avevano circa il doppio della massa muscolare scheletrica dei topi normali.

I 24 topi non geneticamente modificati, invece, hanno perso una notevole massa muscolare e ossea in condizioni di microgravità, esattamente come gli astronauti umani. Otto di quei "topi muscolosi", modificati geneticamente, hanno mantenuto la maggior parte di quella massa aggiuntiva. Altri otto topi, invece, che hanno ricevuto questo trattamento nello spazio, sono tornati sulla Terra in perfetta forma.

Dopo essere tornati sulla Terra, altri topi non geneticamente modificati hanno ricevuto il trattamento degli altri e hanno recuperato rapidamente la massa muscolare, più velocemente di quelli che non lo hanno ricevuto. Questa nuova tecnica potrebbe funzionare "non solo negli astronauti in missioni prolungate, ma anche nelle persone con atrofia da disuso sulla Terra", come negli anziani o negli individui che sono costretti a letto o su sedia a rotelle a causa di una malattia, secondo quanto riporta il documento.

L'esperimento è stato un successo ma, ovviamente, questo tipo di farmaco non verrà iniettato molto presto negli astronauti umani. Purtroppo "mancano anni", secondo quanto affermato da Emily Germain-Lee del Connecticut Children’s Medical Center all'Associated Press. "Ma è così che vanno le cose quando passi dagli studi sui topi agli studi sull'uomo."