Vi ricordate del TV 4K gratuito da 55 pollici? Telly ha dato il via alle spedizioni

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del televisore gratuito a fronte della pubblicità di Telly, che al momento dell'annuncio aveva alimentato ulteriormente l'annoso dibattito in merito a quanto valga effettivamente la nostra privacy. Ebbene, ora il TV di Telly sta approdando nelle prime case.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Variety, in seguito all'apertura della lista d'attesa avvenuta a maggio 2023, ora sono partite le prime spedizioni. I primi clienti stanno dunque ricevendo il proprio televisore gratuito, ma ricordiamo che in totale Telly ha in previsione di spedire 500.000 televisori gratuiti entro la fine del 2023. Inoltre, si fa riferimento a "milioni" nel corso del 2024.

L'ambizioso piano di Telly è quello di trovare un nuovo modello di business per la vendita dei TV, garantendo ai clienti di potersi portare a casa il dispositivo in modo gratuito ma andando poi a piazzare uno schermo da 9 pollici, separato da quello principale da 55 pollici (4K) e posto sotto una soundbar, in cui vengono riprodotti costantemente annunci pubblicitari.

Il secondo display può essere eventualmente sfruttato anche per mostrare widget, quali ad esempio quelli relativi a notizie, risultati sportivi e altro. Tuttavia, la pubblicità è il fulcro del business di Telly, dunque l'utente chiaramente deve acconsentire al trattamento dei dati da parte degli inserzionisti. Per il resto, il televisore integra anche dei giochi, così come dispone di una fotocamera (con pulsante per la privacy) per i programmi di fitness. Di mezzo c'è, tra l'altro, un dongle Google TV.

Al netto di questo, una partnership tra Nielsen e Telly annuncia che si sta procedendo a "raccogliere e interpretare le prime informazioni sul pubblico e sull'efficacia degli annunci", così da fornirle a chi di dovere. Altre aziende coinvolte nel sistema di annunci pubblicitari sono Microsoft, Magnite e MNTN. In ogni caso, per ora si fa riferimento a un programma beta pubblico, dunque non è nemmeno chiaro a quanti statunitensi stia effettivamente arrivando il televisore. Ci sono insomma ancora molti nodi da sciogliere per comprendere se il tutto funzionerà o meno, ma staremo a vedere.