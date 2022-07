Ricordi belli o brutti? Scoperta la straordinaria sostanza che lo determina

Una nuova ricerca pubblicata addirittura sulla rivista Nature, pone le basi nella comprensione (ancora tutt'altro che chiara) della nascita delle emozioni. Quale componente ha un ruolo decisivo nell'etichettare i ricordi come positivi o negativi?

Lo studio condotto da Hao-Li, ricercatore presso il Salk Institute di La Jolla, in California, ha portato a risultati incredibili. È stato infatti individuato uno dei substrati neurofisiologici alla base delle emozioni. Importante sottolineare, come si parli di ogni tipo di emozioni, sia positive che negative.

L'esperimento è stato condotto su dei topi da laboratorio. È stata utilizzata una tecnica all'avanguardia di ingegneria genetica, detta Crispr. Oltre al ruolo fondamentale svolto dall'Amigdala (una zona del nostro cervello), lo scopo primario è stato quello di eliminare in modo selettivo il gene per la Neurotensina, ovvero un particolare neurotrasmettitore che svolge un ruolo utile anche per il dolore cronico.

I risultati si sono dimostrati da subito inequivocabili. Senza questa specifica sostanza, i topi non erano assolutamente in grado di collocare delle accezioni positive ai ricordi. Al contrario, si sono dimostrati addirittura "più bravi", nel provare delle sensazioni negative.

Inoltre gli studiosi sottolineano come il cervello abbia una propensione naturale verso la paura, cosa che ovviamente ha senso, poiché ci aiuta ad evitare tutte quelle situazioni rischiose per la nostra salute. Ma cosa comporta tutto ciò? Sicuramente si aprono oggi nuovi approcci terapeutici per vari disturbi come l'ansia, la depressione o il disturbo post-traumatico da stress (Ptsd). Come afferma infatti Kay Tye, parte attiva dell'equipe di studio: “Sostanzialmente abbiamo ottenuto un controllo sul processo biologico che permette di ricordare se qualcosa è buono o cattivo.”