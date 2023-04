Ricordi il gatto di Schrödinger? È divenuto realtà grazie alla fisica quantistica

In uno studio pubblicato su Science, gli scienziati hanno posto un pezzo oscillante di vetro zaffiro in quello che è noto come "stato gatto", in cui un oggetto esiste in due stati diversi contemporaneamente. Vi ricorda nulla? Si, parliamo proprio del felino preferito dai fisici!

Questo nuovo straordinario oggetto pesa 16 microgrammi e possiede quasi la metà della massa di una ciglia. "Abbiamo raggiunto un nuovo stato in cui la meccanica quantistica apparentemente funziona", afferma il fisico Yiwen Chu dell'ETH di Zurigo. Ricordate il paradosso del gatto di Schrödinger, vero?

In una parabola quantistica inventata negli anni '30 dal fisico Erwin Schrödinger, un gatto è intrappolato in una scatola e a causa degli effetti quantistici, riesce ad essere vivo e morto allo stesso tempo. Questo scenario paradossale non si verifica però nel mondo reale, mentre le particelle quantistiche sono invece in grado di esistere simultaneamente in due stati distinti attraverso quella che viene chiamata "una sovrapposizione".

Nel nuovo esperimento, i ricercatori hanno fatto oscillare una porzione di un cristallo di zaffiro in modo tale che i suoi atomi si muovessero in due direzioni contemporaneamente. Il tremolio era confinato all'interno di un frammento di cristallo costituito da 100 milioni di miliardi di atomi.

Nonostante gli effetti quantistici siano tipicamente limitati ad atomi o molecole, ed il mondo quotidiano visibile agli occhi umani non mostra proprietà quantistiche, i ricercatori hanno creato un vetrino abbastanza grande che, se estratto dal resto del cristallo sarebbe visibile ad occhio nudo, afferma Chu; tuttavia, le oscillazioni degli atomi erano minuscole, davvero minuscole, pari a circa un milionesimo di miliardesimo di millimetro.

Il futuro della tecnologia passa dal gatto di Schrödinger senza ombra di dubbio. Il prossimo passo? Sicuramente in lavori futuri oltre ad aumentare la massa degli oggetti in modo da renderli visibili ad occhio nudo, si potrebbe aumentare anche la dimensione delle oscillazioni.