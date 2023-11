I ricordi d'infanzia non si perdono e possono essere 'sbloccati'

Il recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista di fama mondiale Science Advances, sembrerebbe dimostrare come esista un modo, o per meglio dire una condizione, attraverso cui recuperare i ricordi della prima infanzia.

"L'amnesia infantile è forse la forma di perdita di memoria più diffusa ma sottovalutata negli esseri umani e nei mammiferi. Nonostante la sua diffusa rilevanza, si sa poco sulle condizioni biologiche alla base di questa amnesia e sul suo effetto sulle cellule che codificano ogni ricordo. Come società, presupponiamo che l’oblio infantile sia un fatto inevitabile della vita, quindi gli prestiamo poca attenzione", ha spiegato il neuroscienziato Tomás Ryan del Trinity College di Dublino (TCD), uno degli autori dello studio.

Dopo aver scoperto che la memoria non è "gestita" da neuroni, ciò che realmente stupisce però, è una possibile correlazione di un simile fenomeno con l’autismo.

Partendo dal presupposto che l’autismo sia negli esseri umani che nei topi è causato almeno in parte dalla risposta immunitaria materna, che viene attivata come conseguenza ad una specifica infezione durante la gravidanza, il team è riuscito ad arrivare a notevoli conclusioni.

Conducendo esperimenti sui topi, lo studio ha dimostrato che l’esposizione all’attivazione immunitaria materna, indotta artificialmente durante la gravidanza in assenza di infezione per alterare lo sviluppo del cervello, agisce come vero e proprio fattore di protezione contro la perdita di memoria nei primi anni di vita.

"Queste nuove scoperte suggeriscono che l'attivazione immunitaria durante la gravidanza si traduce in uno stato alterato del cervello che altera i nostri 'interruttori dell'oblio' innati, ma reversibili, che determinano se si verificherà l'oblio dei ricordi infantili", ha spiegato Ryan.

A quanto pare l’autismo che è collegato alla sinestesia, potrebbe presto essere compreso ancor meglio, ma, naturalmente, tale studio serve per capire i meccanismi fisiologici alla base dell’oblio infantile in modo tale da poterlo prevenire o gestire nel migliore dei modi.

"Questa ricerca ha implicazioni significative per migliorare la nostra comprensione della memoria e dell’oblio durante lo sviluppo del bambino, nonché la flessibilità cognitiva complessiva nel contesto dell’autismo", affermano i ricercatori stessi.