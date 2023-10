Ricostruire la storia della pizza è qualcosa di impossibile!

La storia della pizza è un calderone di bugie e miti. Tra le versioni più famose c’è quella della pizza tricolore per onorare la regina Margherita di Savoia, ma anche quella risulta essere imprecisa.

Napoli, nota nell’immaginario collettivo per essere la culla della pizza, è il luogo in cui affonda le radici la celebre storia di Margherita di Savoia. Si suppone che il fatto sia avvenuto nel 1889, in una pizzeria chiamata “Pietro e basta”.

Nella versione più drammatica della leggenda, la regina savoiarda dell’Italia appena unificata volle simbolicamente mangiare l’umile cibo della gente. Oggi quel locale si chiama “Pizzeria Brandi” ed ha una targa appesa al muro che ne attesta la vicenda.

Sfortunatamente, però, la pizza margherita ha origini antecedenti a questa presunta occasione. Possiamo trovare citata “una pizza con salsa di pomodoro, mozzarella e basilico” in un libro del 1853 intitolato “Usi e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti”.

È difficile capire da quale momento in poi si sia chiamata effettivamente “pizza margherita”. Infatti, nel 1967, compare in una trasmissione RAI un giornalista di Napoli confuso su cosa sia una pizza margherita. Secondo diversi storici i nomi delle pizze sono una convenzione moderna, perché fino alla metà del XX secolo esse venivano ordinate semplicemente elencando gli ingredienti che si desideravano sopra.

Sebbene le narrazioni anacronistiche non aiutino a ricostruire le origini della pizza, sembra chiaro che questa – come la intende tutto il mondo oggi – sia nata Napoli, che la rivendica con grande orgoglio; basti pensare che esiste l’Associazione Verace Pizza Napoletana ha pubblicato una serie di regolamenti internazionali, assolutamente rigorosi.

Per i pizzaioli di vecchia scuola esistono solo due pizze: la margherita e la marinara. Sulla seconda pure circolano diverse leggende, ma tutte sono legate ai marinai. Lo stile di vita dei marinai, misero e itinerante, sottolinea il ruolo della pizza come pasto altamente conveniente, sia sul piano economico che pratico.

Così pensata, la pizza appare come indissolubilmente legata al pomodoro. Eppure, non si escludono pizze che omettono sia il pomodoro che il formaggio. C’è un documento di Gaeta, risalente alla fine del I millennio d.C., che attesta un accordo secondo il quale si devono al vescovo locale 12 pizze ogni Natale e domenica di Pasqua. Ma i pomodori erano, in quel periodo, solo dall’altra parte dell’Oceano. Si trattava allora di una proto-pizza più simile a una pita, dalla quale è probabilmente derivata la vera pizza.

Insomma, se consideriamo la pizza come una focaccia con condimento, possiamo immaginare che sia stata “inventata” più o meno indipendentemente dagli antichi greci, egiziani e natufiani.

Oggi, in Italia e all’estero, la pizza unisce il mondo intero, in diverse forme, consistenze, condimenti, farciture. C’è chi la gradisce con l’ananas, coi fichi, col pesce e chi, invece, preferisce il gusto inconfondibile della mitica margherita. Ce n’è per tutti e per tutti i gusti, dal tradizionale al gourmet.

La pizza, da piatto povero, ha saputo sedurre anche le menti e i palati dei più esigenti!