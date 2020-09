Ricostruita la storia dell'Universo grazie a 13.799 pezzi del domino, l'incredibile video

Ricostruire tutta la storia del nostro Universo non è facile per gli esperti e diversi dettagli rimangono relativamente sconosciuti. Tuttavia, c'è chi è riuscito a "riassumere" la vita del nostro cosmo mediante l'utilizzo di ben 13.799 pezzi del domino, allestendo una fila dall'incredibile lunghezza di 300 metri.

Il (pazzo) autore dell'impresa è il divulgatore scientifico Kurtis Baute. Nulla è stato lasciato al caso e dal Big Band ad oggi, ogni pezzo del domino rappresenta 1 milione di anni. La cosa più incredibili di tutti è forse il fatto che l'autore dell'impresa abbia impilato ogni pezzo, organizzato tutto, filmato ogni cosa e narrato le vicende completamente da solo.

Inoltre, ogni singolo pezzo che vedremo nel video (che troverete in allegato a questa notizia) è stato realizzato a mano, così come viene spiegato in quest'altro filmato del backstage. Tutto è iniziato con una gigantesca esplosione avvenuta circa 13,7 miliardi di anni fa: il Big Bang, la nascita dell'Universo, o meglio, l'inizio della sua espansione.

Quello che successe subito dopo è ancora frutto di speculazione da parte degli scienziati. La prima fase è chiamata Era di Planck, durata il più breve intervallo di tempo misurabile (il tempo di Planck), e nessuna delle nostre teorie fisiche può spiegare cosa si verificò durante questo periodo. Secondo diverse teorie, le quattro forze fondamentali – elettromagnetica, nucleare debole, nucleare forte e gravità – avevano la stessa intensità ed erano forse unificate in una sola forza fondamentale.

Non sappiamo ancora come sia nato il nostro Universo, ma sappiamo sicuramente molte più cose riguardo la sua "morte".