É stato ricostruito l'albero genealogico più antico del mondo: risale all'Età della Pietra

Un nuovo studio ha esaminato l'albero genealogico più antico del mondo che risale all'età della pietra. I ricercatori, attraverso l'analisi del DNA prelevato dalle ossa e dai denti di 35 individui sepolti in una tomba della Gran Bretagna, hanno scoperto che 27 di loro erano parenti stretti e provenivano da cinque generazioni di un'unica famiglia.

Il gruppo sepolto all'interno della tomba visse intorno al 3700-3600 avanti Cristo, circa 5.700 anni fa. I risultati dello studio pubblicato su Nature ci mostrano nuove affascinanti intuizioni sulla parentela e sulle pratiche di sepoltura durante il Neolitico, il famoso periodo storico chiamato "età della pietra" - dove ancora oggi scopriamo antiche metropoli risalenti a 10.000 anni fa.

"Il grande grado di conservazione del DNA nella tomba e l'uso delle ultime tecnologie nel recupero e nell'analisi del DNA antico hanno permesso per scoprire il più antico albero genealogico mai ricostruito e analizzarlo per comprendere la struttura sociale di questi antichi gruppi", ha dichiarato Iñigo Olalde dell'University Of The Basque Country.

Gli uomini venivano generalmente sepolti con il padre e i fratelli, il che suggerisce che la discendenza fosse patrilineare; le donne adulte invece mancavano all'appello, molto probabilmente perché i loro resti sono stati collocati nelle tombe dei partner con cui ebbero dei figli. All'interno della tomba di Hazleton North, la gente veniva sepolta all'interno di due camere a forma di "L" (così come potrete vedere in un'immagine in calce alla notizia).

"Questo studio riflette quello che penso sia il futuro del DNA antico: uno in cui gli archeologi sono in grado di applicare l'analisi del DNA antico a una risoluzione sufficientemente alta per affrontare le domande che contano davvero per gli archeologi", ha dichiarato infine David Reich, professore di genetica all'Università di Harvard.



