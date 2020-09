Ricostruito il volto di un religioso inglese del 15° secolo

E’ stato ricostruito, partendo dal teschio, il volto di un antico religioso inglese, vissuto nel 15° secolo, che ha portato lustro e potere alla chiesa di quel tempo.

Il nome di questo religioso era Abbot John di Wheathampstead, un’importante figura nel panorama del quindicesimo secolo, che ha riformato la Chiesa Inglese. Usando la tomografia computerizzata sul teschio del religioso, gli scienziati del Liverpool John Moores University’ Face Lab sono riusciti a ricostruire i tratti del viso che l’uomo doveva avere quando era ancora vivo. I resti ossei sono stati trovati due anni or sono, dopo uno scavo presso la St Alban’s Cathedral. Ricostruire il volto di una persona morta da tempo non è impresa facile e richiede molto studio e lavoro.

Il teschio, infatti, ci può dare poche e generiche indicazioni su come tutti i tessuti molli (i muscoli, il grasso e la pelle) erano attaccati all'impalcatura ossea. Insieme allo studio del teschio, quindi, è indispensabile studiare il contesto geografico e il periodo storico nel quale l’uomo è vissuto e tutte le fonti in cui si parla della persona che si vuole riportare alla “luce”. Queste fonti possono essere molteplici come, per esempio, il luogo in cui ha vissuto, eventuali biografie esistenti, descrizioni o anche dipinti in cui viene ritratto. Ed è proprio attraverso lo studio di alcune fonti che gli scienziati hanno scoperto che Abbot John aveva una carnagione rossiccia, tratto, questo, che dal semplice studio del teschio difficilmente sarebbe emerso.

Altre informazioni che gli scienziati sono riusciti a reperire riguardavano il suo stato di salute. Pare, infatti, che il religioso avesse problemi di salute cronici che riguardavano la milza, i reni, il fegato e lo stomaco. Infine, per quanto riguarda il taglio di capelli sono stati molto utili alcuni ritratti. Ed ecco quindi che, quasi come dei detective, gli scienziati hanno raccolto informazioni e indizi e, partendo dal teschio, sono riusciti a ricostruire il volto di una persona vissuta tantissimo tempo fa.



Credit immagine: Prof Caroline Wilkinson