Ecco una ricostruzione in 3D della pianta di cotone cresciuta (e deceduta) sulla Luna

Forse non tutti ne sono al corrente, ma dopo essere sbarcato nel lato oscuro della Luna, il 3 gennaio di quest'anno, il veicolo spaziale Chang'e-4 della Cina ha provato a "coltivare" diverse piantine sul satellite.

Il veicolo spaziale trasportava con se cotone, arabidopsis thaliana, semi di patate, uova di alcuni moscerini della frutta (in grado di provare dolore) e lievito; tutti a bordo della mini biosfera da 2.6 chilogrammi. Tuttavia, solo il cotone ha prodotto risultati positivi.

Una sola piantina di cotone è germogliata, prima di morire nel rigido freddo della notte lunare. Recentemente, il team dietro l'impresa ha rilasciato un'immagine in 3D basata sull'elaborazione dei dati ottenuti.

Secondo la simulazione, ad essere cresciute sul satellite erano due foglie, anziché solo una come si pensava inizialmente. La piantina è successivamente morta entro un giorno lunare (che corrispondono a circa 14 giorni e mezzo sulla Terra).

Inizialmente, gli scienziati avevano piani più ambiziosi: volevano inviare una tartaruga sulla Luna in modo da poter capire in che modo gli animali vengano influenzati dalla gravità lunare. Fortunatamente per la tartaruga, la sonda Chang’e-4 non poteva trasportare altro peso extra, e l'idea è stata poi abortita.



In futuro, la Cina ha pianificato altre missioni per l'esplorazione lunare. Staremo a vedere quello che avranno intenzione di fare.