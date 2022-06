Questa ricostruzione a computer rileva il volto della donna ricca boema di 3750 anni fa

I ricercatori hanno ricostruito il volto di una donna minuta dai capelli scuri che era tra i residenti più ricchi della Boemia dell'età del bronzo.

La donna fu sepolta con cinque braccialetti di bronzo, due orecchini d'oro e una collana a tre fili di oltre 400 grani d'ambra. Sepolti con lei c'erano anche tre aghi da cucito in bronzo. Faceva parte della cultura Únětice, un gruppo di popoli della prima età del bronzo dell'Europa centrale noti per i loro manufatti in metallo, tra cui teste di asce, pugnali, braccialetti e collane di metallo intrecciato chiamate torcs.

Anche se non è chiaro chi fosse la donna, era molto ricca, ha detto l'archeologo Michal Ernee dell'Istituto di Archeologia dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.

"È forse la tomba femminile più ricca dell'intera regione culturale di Únětice", ha detto Ernée a WordsSideKick.com. Se volete fare un confronto con altri ritrovamenti, può interessarvi la misteriosa donna egiziana morta più di 2000 anni fa.

La donna visse tra il 1880 a.C. e il 1750 a.C., secondo la datazione al radiocarbonio del cimitero dove furono ritrovate le sue ossa. Il cimitero si trova vicino al villaggio di Mikulovice nella Repubblica Ceca settentrionale. Questa zona e le regioni circostanti sono conosciute come Boemia perché comprendevano un regno con quel nome prima della Prima guerra mondiale. Le 27 tombe nel cimitero si sono rivelate un notevole tesoro di manufatti, inclusi circa 900 oggetti di ambra.

"Abbiamo ambra nel 40% di tutte le tombe femminili", ha detto Ernee. C'è più ambra in questo singolo cimitero che in tutte le tombe Únětic in Germania, ha detto.

"Abbiamo due regioni vicine di una cultura archeologica, ma i sistemi sociali probabilmente non erano gli stessi", ha detto.

Questa ambra probabilmente proveniva dal Baltico, indicando che il popolo Únětice faceva parte di una vasta rete commerciale in Europa in quel momento. Gli oggetti in bronzo realizzati dagli europei contemporanei mostrano anche la raffinatezza del commercio dell'età del bronzo, ha aggiunto Ernée: gli oggetti in bronzo si trovano in tutto il continente, ma le materie prime per bronzo, stagno e rame provenivano solo da poche regioni.

Dei resti scheletrici trovati nel cimitero vicino a Mikulovice, la donna che indossava l'ambra aveva il cranio meglio conservato. È stata una fortunata coincidenza che la tomba più ricca avesse anche resti scheletrici che potrebbero fornire la base per una ricostruzione, ha detto Ernée.

Un'altra fortuna è stata che le ossa erano abbastanza ben conservate da contenere ancora frammenti del DNA della donna. Queste sequenze genetiche hanno permesso ai ricercatori di scoprire che i suoi occhi e i suoi capelli erano castani e la sua pelle era chiara. L'antropologa Eva Vaníčková del Museo della Moravia di Brno e lo scultore Ondřej Bílek hanno collaborato alla realizzazione del modello del busto della donna.

Anche l'abbigliamento e gli accessori ricreati dalla donna sono basati sulla scienza. Ludmila Barčáková dell'Istituto di Archeologia dell'Accademia delle Scienze ha realizzato la collana d'ambra e gli orecchini d'oro, il metalmeccanico Radek Lukůvka ha ricreato i bracciali e gli aghi di bronzo e Kristýna Urbanová, un'archeologa specializzata in tessuti, ha modellato gli abiti della donna.

Cosa!? Volete ancora leggere di tombe di donne ricche nella storia? Allora può interessarvi la tomba della donna guerriera russa!

[archivio MZM]