È stata ricreata una birra usando un lievito antico di 5000 anni proveniente dall'Egitto

Sembra che un team di ricercatori sia riuscito a riprodurre una birra "bevuta dai Faraoni". Per realizzare il nettare, è stato utilizzato un lievito vecchio 5.000 anni.

Questo lievito è stato recuperato da alcune ceramiche utilizzate per produrre birra nei tempi antichi. Attraverso i nanopori dell'argilla infatti, il team è riuscito ad estrarre dei frammenti di lievito.

"La più grande meraviglia è che le colonie di lievito sono sopravvissute all'interno della nave per migliaia di anni, aspettando solo di essere trovate", ha affermato uno dei membri del team, la microbiologa Ronen Hazan, dell'Università Ebraica di Gerusalemme in Israele."A proposito, la birra non è male."

Non è stato utilizzato però il lievito presente nel nanoporo dell'argilla, sottolinea il team, ma una sorta di 'duplicato genetico', che ha permesso al lievito di essere simile a quello usato 5.000 anni or sono.

La birra era estremamente importante e regolarmente bevuta (anche) dalle antiche culture. Ad esempio, bevande come la birra e il vino erano considerate più sicure rispetto all'acqua, visto che il processo di fermentazione tende ad uccidere i germi.

"Quando abbiamo tirato fuori la birra per la prima volta, ci siamo seduti intorno al tavolo e abbiamo bevuto", ha detto ad AFP uno dei ricercatori, l'archeologo Aren Maeir della Bar-Ilan University. "Ho poi detto che sarebbe potuta essere buona o che saremmo morti tutti in cinque minuti."

C'è da dire che la bevanda non dovrebbe essere uguale al sapore dei tempi del Faraone, visto che sono state usate tecniche e ingredienti moderni. Come sempre però, si è fatta una scoperta scientifica: ovvero che è possibile isolare e analizzare i microrganismi dalle ceramiche antiche.

"Oltre al bere birra dei tempi del re Faraone, questa ricerca è estremamente importante nel campo dell'archeologia sperimentale, un campo che cerca di ricostruire il passato", ha poi dichiarato infine Hazan.

