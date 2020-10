Ricreata una spada laser in stile Star Wars capace di tagliare l'acciaio

Sognate da tempo immemore di possedere - o solamente osservare - una spada come quella vista su Star Wars? Se sì, gli ingegneri dietro il canale YouTube "The Hacksmith" hanno realizzato i vostri sogni creando da zero una spada laser come quella di Luke Skywalker talmente potente da poter tagliare l'acciaio.

Questa, secondo quanto dichiarato dal capo del team James Hobson è la "prima spada laser al plasma retrattile al mondo". L'elsa della spada, infatti, può inviare un flusso di gas propano liquido compresso e ossigeno, che brucia a circa 2200 gradi Celsius. Per consentirgli di bruciare in un modo così specifico, il team ha utilizzato degli speciali "ugelli" che consentono la fuoriuscita di un flusso di gas estremamente concentrato.

Questi ugelli (ciò crea un raggio di plasma così concentrato) costano circa 4.000 dollari ciascuno e sono spesso utilizzati nell'industria del vetro soffiato. Il colore della spada può anche cambiare grazie a dei speciali sali che possono colorare il plasma giallo, verde e rosso. La spada laser, unica pecca, ha bisogno di un alimentatore esterno.

Per ricreare l'energia emessa dalle spade laser che vediamo nei film, secondo Hobson si avrebbe bisogno della stessa potenza di una centrale nucleare. In una dimostrazione (che potrete vedere nel video allegato all'interno di questa notizia), la spada laser era in grado di bruciare attraverso una porta d'acciaio.

Quello visto in Guerre Stellari si sta pian piano ricreando anche nel mondo reale, come ad esempio gli ologrammi in movimento.